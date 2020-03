Franck Pelux (Top Chef) en couple : découvrez Sarah, la femme de sa vie

Franck Pelux a été révélé au grand public en 2017 dans Top Chef sur M6. Il est arrivé jusqu'en finale de cette huitième saison du grand concours culinaire. Ce mercredi 11 mars 2020, trois ans après sa participation, le chef étoilé de 32 ans fait son retour le temps d'une épreuve inédite. Un court instant durant lequel il a dû s'éloigner de sa belle Sarah, qu'il ne quitte jamais...

Franck et Sarah se connaissent depuis de très longues années. Ils se sont rencontrés au Charlemagne, une table étoilée en Bourgogne où la jeune femme était en stage. "Il venait d'y décrocher son premier emploi. J'avais 16 ans et lui 19 ans. Nous avons eu un coup de coeur mutuel, mais il ne s'est rien passé. J'étais trop jeune", avait confié la belle brune un brin amusée en mars 2019 à nos confrères de L'Alsace.

Les amoureux se sont alors retrouvés quelque temps plus tard, lorsque la jeune femme a eu son bac. "Et nous ne nous sommes plus quittés depuis, dans le privé comme dans le travail, poursuit la directrice de salle. Nous avons grandi ensemble et évolué dans les mêmes maisons. Notre passion pour nos métiers est décuplée par notre amour et inversement. Nous ne faisons qu'un. Quand l'un a un coup de blues, l'autre le remotive. On essaye d'être meilleur pour soi et pour l'autre." Une très jolie déclaration de la part de Sarah. D'ailleurs, à la question de savoir si elle envisageait un jour de travailler sans Franck, la réponse est claire et nette : "C'est juste inconcevable !"

Si la belle est originaire de la Drôme et Franck, de Saône-et-Loire, le couple est tombé sous le charme de l'Alsace. C'est en 2017, lorsqu'ils ont investi la salle et la cuisine du Crocodile à Strasbourg, qu'ils ont craqué. "C'est une région dans laquelle, avec Franck, on se voit bien faire des enfants", avait déclaré Sarah, toujours à nos confrères. Il faut dire que, contrairement à leurs expériences précédentes notamment en Chine, Franck Pelux et Sarah ont un rythme de vie qui laisse la place – du moins plus qu'auparavant – à une vie de famille. "On a le luxe d'avoir nos dimanches", a déclaré la jeune femme de 29 ans. Le couple annoncera peut-être prochainement une heureuse nouvelle, qui sait...