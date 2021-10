Top Chef : Kelly Rangama est maman, première photo avec bébé

Comme pour l'annonce, c'est sur le réseau social de partage d'images que Kelly Rangama révèle avoir accouché de son premier enfant : "Lundi 11 octobre un faisceau lumineux est venu transpercer notre galaxie. Avec Jérôme, nous l'avions tant espéré. Je l'ai porté durant ces 9 derniers mois. Notre bébé est enfin là, il est magnifique, il est déjà fort, et il n'y a pas un mot qui puisse qualifier notre bonheur aujourd'hui. Bienvenue à notre prince, notre raison d'être...l'amour de notre vie !"

En août dernier, pour Purepeople, la jeune femme avait été interrogée sur le sexe de bébé. "On attend la surprise", avait-elle déclaré. Aujourd'hui, les internautes apprennent la grande nouvelle : c'est un adorable petit garçon, dont on ignore pour l'instant le prénom.

Rappelons que l'arrivée de ce petit être cher à son coeur, Kelly Rangama l'a rêvée. La cuisinière, également vue dans Chefs, en cuisine et en famille sur TMC en 2021, souffre d'endométriose depuis de longues années. Durant sa grossesse, elle a pu profiter de quelques mois de répit face à la maladie, comme elle le racontait en interview pour Purepeople en août 2021. "L'endométriose entre en pause à partir du moment où vous êtes enceinte puisque l'endomètre n'est plus stimulé. On n'a plus nos périodes menstruelles. Mais j'ai été traitée avant la grossesse et je le serai après, avait-elle déclaré. La maladie ne laisse pas de séquelles pendant la grossesse que ce soit sur moi ou mon bébé puisque tout est endormi. J'ai envie de dire que je suis un peu épargnée pendant neuf mois !"

Toutes nos félicitations à Kelly Rangama et son mari le chef pâtissier Jérôme Devreese pour l'arrivée de leur premier enfant, un bébé miracle.