Top Chef : Une ex-candidate maman pour la 3e fois en un temps record, annonce surprise !

Cela fait sept ans que Tabata Mey est mariée à Ludovic, son second mari. Lors d'une interview pour le site La Tribune de Lyon, la jolie brune confiait en effet s'être déjà faite passer la bague au doigt auparavant. "J'avais le nom de mon mari et je me suis remariée. Maintenant je m'appelle Tabata Mey. J'ai pris le nom de famille de Ludovic Mey. Je l'ai rencontré dans les cuisines de Marguerite Restaurant, alors que j'étais chef et lui mon second", expliquait-elle. Et pour elle d'apporter d'autres détails : "On est tombé amoureux en cuisine. Après le service, on allait à L'Antiquaire, le bar à cocktails, où on avait remisé tous nos livres de cuisine à côté des whiskies. On passait le reste de la soirée à les feuilleter ensemble en buvant des cocktails. Notre kif, c'est de prendre une bouteille de vin à la maison et de nous étaler par terre sur les tapis en ouvrant des livres de cuisine."

Rappelons que Tabata a été révélée en 2012 dans Top Chef (édition remportée par Jean Imbert). A l'époque, la jeune femme originaire de la ville de Rio de Janeiro s'était hissée jusqu'en demi-finale. Elle avait quitté ses études de médecine pour apprendre la cuisine aux côtés du chef français Roland Villard. Après avoir gravi tous les échelons à l'Institut Paul Bocuse de Lyon, elle devenait la première femme à diriger un restaurant de l'incontournable chef Paul Bocuse. En novembre 2019, elle a reçu le prix Les Grands de demain par le guide Gault&Millau. L'établissement lyonnais Les Apothicaires, qu'elle gère avec son époux, a décroché sa première étoile au Guide Michelin en 2020.