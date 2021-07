Top Chef : Une ex-candidate maman pour la 2e fois, annonce surprise en photo !

Révélée en 2012 sur M6 dans Top Chef (édition gagnée par Jean Imbert), la jolie brune originaire de la ville de Rio de Janeiro avait quitté ses études de médecine pour apprendre la cuisine aux côtés du chef français Roland Villard. Après avoir gravi tous les échelons à l'Institut Paul Bocuse de Lyon, elle devenait la première femme à diriger un restaurant de l'incontournable chef Paul Bocuse. C'est là qu'elle rencontre son époux Ludovic Mey. "Nous, on a mis l'ego de côté, dans notre couple comme en cuisine. On parle beaucoup et on s'amuse. C'est notre force" avait confié les amoureux en 2016 lors d'une interview pour La Tribune de Lyon.

En novembre 2019, elle a reçu le prix Les Grands de demain par le guide Gault&Millau. L'établissement lyonnais Les Apothicaires, qu'elle gère avec son époux, a décroché sa première étoile au Guide Michelin en 2020.