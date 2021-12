Top Chef : Une finaliste est enceinte de son premier enfant, annonce très discrète

Elle va être maman ! Sarah Mainguy qui a participé à Top Chef en 2021 et qui s'est hissée en finale face à Mohamed Cheikh, le grand gagnant de cette édition, est enceinte de son premier enfant. Une annonce faite sur Instagram de façon très discrète.

Pas de mise en scène particulière, pas de baby bump mis en avant, pas même un émoji bébé avec une tétine pour illustrer la bonne nouvelle ! Assise derrière une haute table qui ne révèle rien de sa nouvelle silhouette de femme enceinte, Sarah Mainguy confie son heureux événement au détour d'une phrase. "Joyeuses fêtes. L'année qui se termine a été pleine de rebondissements joyeux et moins. Vacarme plein à craquer grâce à vous et beaucoup d'attentes pour ce petit bistro de quartier. Un bébé qui arrive bientôt. Et un autre projet qui se dessine pour l'été prochain. Tout n'est pas des plus simple mais on persévère. Merci à ceux qui nous soutiennent depuis le début et à ceux qui nous soutiendrons demain", a-t-elle écrit.