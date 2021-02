Touche pas à mon poste : Un ex-chroniqueur papa, annonce surprise d'un collègue en live !

La grande famille Touche pas à mon poste s'agrandit. En effet, un ancien chroniqueur de l'émission de Cyril Hanouna est devenu papa récemment. Une annonce surprise faite par l'un de ses collègues, en pleine interview vidéo, en live !

Il s'agit de Damien Canivez, ex-camarade de Jean-Michel Maire , Enora Malagré ou encore Gilles Verdez dans Touche pas à mon poste. Le jeune journaliste goûte aux joies de la paternité depuis quelques jours. C'est son camarade du Figaro Nicolas Vollaire qui a vendu la mèche. Alors qu'il interviewait Paga Neuron , figure phare des Marseillais (W9) mardi 23 février 2021 en vidéo live, il a tenu à adresser quelques mots à son camarade.

"On embrasse Damien qui est devenu papa et qui est chez lui en train de pouponner et d'essayer de dormir", lance Nicolas Vollaire. Les spectateurs et lecteurs de TV Mag apprennent alors la belle nouvelle : Damien Canivez est l'heureux papa d'un petit bébé ! Toutefois, aucune information sur l'identité de la maman, ni même le sexe ou le prénom de l'enfant ne fuite.

La sexualité de Damien Canivez avait provoqué l'hilarité dans TPMP

Damien Canivez se fait très discret sur sa vie privée. Mais s'il préserve ses proches, notamment sa compagne, il a déjà surpris en faisant d'intimes révélations sur le plateau de Touche pas à mon poste, où il a été chroniqueur entre septembre 2016 et mars 2020. Jeune marié, le journaliste évoquait en novembre 2018 sa sexualité. Damien Canivez racontait l'anecdote d'une amie "accro au sexe" et qui faisait l'amour une fois tous les deux jours. De quoi provoquer l'hilarité de ses camarades. "Moi, je ne comprends pas comment c'est possible. Parce que quand vous avez une journée de travail classique, à un moment donné il faut se préparer mentalement. Et la charge mentale quand vous êtes au travail, elle est très lourde", avait-il lâché, expliquant ne pas pouvoir tenir le rythme de cette amie... Valérie Benaïm avait alors plaint la femme du journaliste !

Toutes nos félicitations à Damien Canivez et sa femme pour l'arrivée de bébé !