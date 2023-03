Touche pas à mon poste : Une chroniqueuse absente fait son retour, un "souci de santé" révélé

Ce vendredi 24 mars, Cyril Hanouna n'était pas aux commandes de TPMP. Le papa de Lino l'avait annoncé hier soir dans l'émission : "Demain, les chéris, je ne serai pas là exceptionnellement dans Touche pas à mon poste. Ce sera Benjamin Castaldi qui sera là parce que j'ai un très gros tournoi donc je m'absente parce que je pars dès le matin. Je suis désolé mais c'est comme ça. On s'est arrangés avec la chaîne".

C'est donc l'ex-animateur de Secret Story qui présentait le talk-show. Il recevait plusieurs chroniqueurs, dont Béatrice Rosen, qui n'était plus apparue dans l'émission dernièrement. Elle a notamment révélé pourquoi. "J'étais absente pendant une semaine parce que j'ai eu un petit souci de santé", a-t-elle expliqué à ses camardes, en ajoutant avoir subi "une petite opération". La jolie blonde a toutefois précisé que cela n'était "pas grave" et "pas très important".

Je ne veux pas leur causer de problèmes

L'actrice franco-américaine a également profité d'avoir la parole pour "remercier le personnel soignant". Quelques instant plus tard, elle s'est de nouveau exprimée, mais cette fois-ci pour rendre hommage à l'actrice Marion Game, décédée hier à l'âge de 84 ans. "Je l'adorais, pensée à sa famille", a-t-elle déclaré. Pour rappel, Béatrice Rosen est une chroniqueuse régulière de l'émission depuis quelque temps. Aux dernières nouvelles, elle serait en couple avec un Italien, qui est le père de ses deux enfants :un garçon né en 2015 et une fille née en 2018.

Il y a quelques mois, celle que l'on a pu voir dans des séries très célèbres comme Charmed, Smallville et New York, section criminelle, ou encore au cinéma, notamment dans The Dark Knight de Christopher Nolan, révélait avoir eu des idylles avec plusieurs stars américaines. Elle n'avait toutefois pas souhaité citer leurs noms, afin d'éviter les ennuis : "Je ne veux pas leur causer de problèmes. Il y en a qui sont mariés aujourd'hui."

Plusieurs noms ont été cités par certains internautes, comme celui deJohnny Depp, Will Smith ou Adam Levine, leader du groupe de pop rock Maroon 5.