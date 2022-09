TPMP : Une chroniqueuse a été en couple avec plusieurs stars américaines, révélations en direct

Jeudi 22 septembre 2022, Cyril Hanouna était aux commandes d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste, sur C8. Comme à son habitude, il était entouré de ses chroniqueurs et en début d'émission, un membre de l'équipe a fait une grosse révélation sur sa vie amoureuse.

Il s'agit de Beatrice Rosen, une actrice franco-américaine. La charmante blonde de 44 ans a notamment beaucoup tourné aux Etats-Unis. Le public a pu la voir dans les séries Charmed, Smallville ou encore New York, section criminelle. Au cinéma, elle a aussi eu plusieurs rôle, dont un dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Ainsi, elle a rencontré de nombreuses personnalités américaines et même eu des idylles avec certains d'entre eux comme elle l'a dévoilé dans TPMP. "Mais je ne dirais pas de noms", a-t-elle vite précisé.

Cyril Hanouna et les autres chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont sans surprise tenté de lui tirer les vers du nez. Mais Beatrice Rosen a persisté et signé : "Je ne veux pas leur causer de problèmes. Il y en a qui sont mariés aujourd'hui." Elle a tout de même précisé qu'"il y en a un dans le lot qui en ce moment a des problèmes dans les médias people". Les noms Johnny Depp, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt ont alors été évoqué par chroniqueurs. Mais leur collègue n'a rien voulu confirmer. Elle a simplement précisé que Cyril Hanouna et Valérie Benaïm avaient trouvé de qui il s'agissait. "C'est incroyable. Sachez que petit indice et je ne dirais rien de plus, on a la même passion pour les marrons", a lancé le présentateur de de 48 ans. Mais il a très vite été arrêté par Beatrice Rosen. "Arrêtez, ce n'est vraiment pas le moment", a-t-elle conclu.

Sur Twitter, les internautes y sont allés de leurs petits pronostics. Certains sont persuadés qu'il s'agit de Johnny Depp. D'autres ont supposé qu'elle avait eu une relation avec Will Smith ou Adam Levine, chanteur du groupe Maroon 5. Reste à savoir si un jour, Beatrice Rosen acceptera d'en dire un peu plus sur ces relations passées avec des stars américaines.