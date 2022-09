Diaporama : TPMP : Une chroniqueuse a été en couple avec plusieurs stars américaines, révélations en direct

Will Smith s'excuse publiquement d'avoir giflé Chris Rock aux Oscars, en déclarant "Chris, je vous présente mes excuses", a déclaré Smith. "Mon comportement était inacceptable, et je suis là chaque fois que vous êtes prêt à parler. Je veux m'excuser auprès de la mère de Chris...Je ne savais tout simplement pas, je ne pensais pas, mais combien de personnes ont été blessées à ce moment-là. Je veux donc m'excuser auprès de la mère de Chris. Je veux m'excuser auprès de la famille de Chris, en particulier Tony Rock. Vous savez , nous avions une excellente relation...et c'est probablement irréparable". J'ai passé les trois derniers mois à comprendre les nuances et les complexités de ce qui s'est passé à ce moment-là, et je ne vais pas essayer de déballer tout cela maintenant, mais je peux vous dire à tous qu'il n'y a pas une partie de moi qui pense que c'était la bonne façon de se comporter à ce moment-là. Il n'y a aucune partie de moi qui pense que c'est la meilleure façon de gérer un sentiment d'irrespect ou des insultes". Los Angeles. Le 29 juillet 2022. © Purepeople BestImage

