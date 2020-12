Toute la musique qu'on aime : Carla Bruni, Louane, Amir fêtent la nouvelle année en chanson

Comme chaque année depuis 2016, Nikos Aliagas récupère la place d'Arthur sur TF1 pour sonner les douze coups de minuit le soir du 31 décembre. Ainsi, jeudi, il animera encore une fois, juste après Le Grand Bêtisier, Toute la musique qu'on aime et fêtera le Réveillon avec ses fidèles téléspectateurs. Encré dans le décor du parc Disneyland Paris, privatisé pour l'occasion, l'animateur n'apparaîtra pas seul à l'écran. Bien au contraire, il recevra tour à tour un panel d'invités venus chanter et danser à ses côtés sur les plus gros tubes parus en 2020. Il s'agira également pour eux de partager la playlist de leurs chansons préférées, celles qu'ils affectionnent tout particulièrement où encore celles qui les font se déhancher.

Cette année, Nikos Aliagas pourra compter sur la présence d'Amir, Bilal Hassani, Bruno Solo, Carla Bruni, Elie Semoun, Fauve Hautot, Florent Peyre, Jean-François Piège, Vanessa Guide, Philippe Lacheau, Tarek Boudali et Julien Arruti, Louane et Thomas Dutronc. "C'est une émission pas prétentieuse et vraiment sympa à animer. En télévision, l'humeur est plus forte que le concept. Tous les artistes qui y participent viennent pour s'amuser", confiait le visage de la première chaîne en 2018 pour Télé-Loisirs.

Avec l'épidémie de coronavirus, la distanciation sociale sera forcément respectée comme on peut le constater sur les photos de notre diaporama. Pas d'embrassades donc pour passer le cap de 2021. Mais au vu des sourires de chacun, nul doute que l'ambiance était au beau fixe lors de l'enregistrement de l'émission. Les invités et Nikos Aliagas profiteront sans doute également de ce bon moment pour offrir leur réflexion sur l'année très particulière qui s'est écoulée.

Toute la musique qu'on aime, à découvrir jeudi 31 décembre 2020 dès 23h30 sur TF1.