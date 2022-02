TPMP : Guillaume Genton transformé, photos bluffantes de lui à ses débuts

Il fait aujourd'hui partie intégrante de la bande de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8). Guillaume Genton, également producteur, brille par ses vannes, ses prises de paroles réfléchies sur des sujets sensibles mais aussi et surtout son look bien à lui qui lui vaut parfois quelques gentilles moqueries de l'animateur et ses camarades. Des couleurs, du pointu... Guillaume Genton s'y connait en mode. Et pourtant, il y a bien des années, le charmant blond de 30 ans avait une toute autre allure !

Sweat oversize jaune fluo ou rose bonbon, uni ou à logo, chevelure courte et d'un blond décoloré, petite lunettes à monture épaisse et foncée sur le nez... Guillaume Genton a son style. "Quand je vais dans un magasin, je demande au vendeur de me présenter ses pièces les plus moches. Je suis mon propre styliste et j'aime bien mettre des choses un peu marrantes. Je trouve que s'habiller est une manière de s'exprimer, confie-t-il à nos confrères de TV Mag. TPMP est une émission fun et ouverte, mais au moment de la diffusion d'un documentaire que j'avais fait sur François Hollande, j'étais allé à France Info avec des cheveux roses. J'aime bien ce décalage car c'est aussi une façon de montrer que l'on ne se soumet pas à la normalité."

Pourtant, plus jeune, le trentenaire s'y soumettait à cette normalité. En effet, à ses débuts dans le milieu médiatique, Guillaume Genton, désormais en couple après le râteau d'une célèbre Miss France, optait plutôt pour des looks sobres. Lors de l'une de ses premières apparitions télévisées, dans Libre antenne, c'est tout de noir vêtu qu'il s'est affiché. Et que du classique : veste de costume, jean et bottines en cuir. Dans sa garde-robe, le chroniqueuse de Touche pas à mon poste détenait aussi des chemises basiques portées sous des pulls à col V. Un look bon chic bon genre bien loin de celui qu'il affiche désormais !