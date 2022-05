TPMP : La vie sentimentale des chroniqueurs dézinguée, "il n'y a pas un couple qui a duré !"

Peut-on passer toute sa vie avec la même personne ? Cette question, les chroniqueurs de Touche pas à poste ont tenté d'y répondre ce mercredi 18 mai en évoquant un sujet brûlant : le polyamour. Aux Etats-Unis, deux couples sont tombés amoureux et ont décidé d'avoir des enfants. Les femmes, enceintes, n'ont néanmoins pas souhaité, comme leurs conjoints, connaître l'identité du père de leurs enfants : "Il n'y avait aucune réglementation sur qui était le père et nous avons dit que cela nous était égal. Nous ne savons pas et nous ne voulons pas savoir, nous avons dit que nous serions tous leurs parents à tous" évoquait l'une des mamans. De quoi faire dresser certains cheveux sur la tête du côté de l'équipe.

Les chroniqueurs étaient presque tous unanimes : ne pas vivre l'amour de manière exclusive n'est pas acceptable. Tous sauf un : Matthieu Delormeau. Le chroniqueur a admis que si l'idée devait faire son chemin, les exemples qu'il avait dans son cercle d'amis lui prouvait que le polyamour était peut-être la solution : "Tromper, à partir du moment ou tu le dis à l'autre tu ne le trompes puisque tu lui dis. (...) Je pense qu'effectivement, quand on vit 30, 40, 50 ans avec quelqu'un, ce qui est important c'est la qualité du quotidien, le reste après c'est technique. Si demain, j'apprends au bout de 5 ans que mon copain m'a trompé une fois, je ne parle pas d'avoir une vie parallèle, si c'est arrivé une fois... Et alors ?"

Avec de tels propos, il a évidemment choqué autour de la table, Cyril Hanouna le premier. Matthieu Delormeau ne s'est alors pas fait prier pour illustrer son idée avec des exemples concrets. Ceux que l'émission lui avait apporté sur un plateau, non pas d'argent, mais de télé : "Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, pardon ! Mais on le voit ici, il n'y en a pas un qui a dépassé 10 ans (de relation, ndlr)."

Quelques personnes à l'image de Géraldine Maillet et Cyril Hanouna ont affirmé le contraire, pensant clouer le bec de Matthieu Delormeau mais c'était mal connaître la répartie de l'ancienne star d'NRJ12 qui a entamé un tour de table : "En attendant, toi Cyril, célibataire, toi Géraldine, tu as refait ta vie, Gilles, tu as refait ta vie, Benjamin, tu as refait ta vie neuf fois et Valérie, tu as refait ta vie. Il n'y a pas un couple qui a duré depuis le début !" Un argument qui a eu le mérite de faire taire tout le monde.