TPMP : Retour surprise d'une chroniqueuse après 2 ans d'absence

Surprise dans Touche pas à mon poste mercredi 18 novembre 2020 ! Delphine Wespiser a fait son grand retour en tant que chroniqueuse autour de la table de Cyril Hanouna. Rayonnante pour sa rentrée télé, la Miss France 2012 n'a pas caché son bonheur de retrouver sa place dans l'émission.

L'animateur était lui aussi très heureux de l'accueillir, ne manquant pas de compliments pour la présenter. "C'est une des plus belles femmes du monde, de la planète, de l'univers", a-t-il déclaré en guise d'introduction. "Le temps a passé, c'était il y a deux ans et tout et je suis très contente de revenir. C'est différent, on change tous", a de son côté déclaré Delphine Wespiser.

La jolie brune de 28 ans avait rejoint la bande de Touche pas à mon poste en 2018, le temps d'une saison. Mais à la rentrée de l'année suivante, elle annonçait son choix de ne pas faire de retour dans l'émission de C8. Plus tard, elle s'expliquait à ce sujet lors de son passage sur Non Stop People, dan L'instant de luxe. Si elle reconnaissait avoir vécu une expérience très enrichissante, Delphine Wespiser regrettait en revanche de ne pas avoir été prise plus au sérieux. "C'était un exercice pas facile, ce n'est pas évident de finir les phrases. Moi j'avais pas envie d'être dans la case de la belle nana a qui on met des décolletés et qui ne peut pas parler plus loin (...). Au final, j'avais l'impression qu'on voulait me cantonner à des sujets plus légers : au sujet de Miss France et de mon chéri Roger. J'avais l'impression qu'on était que sur ces deux registres", confiait-elle.

Ainsi, elle prenait la décision de partir pour découvrir d'autres horizons. Aujourd'hui de retour dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a promis que sa nouvelle protégée était là pour "faire plein de choses ".