TPMP : Un candidat emblématique de Koh Lanta nouveau chroniqueur... un choix surprenant

Dans la journée, le compte Twitter officiel de Touche pas à mon poste (C8) a annoncé qu'une nouvelle recrue rejoignait la bande et qu'elle était connue. Après avoir fait leurs pronostics, les téléspectateurs ont enfin eu la réponse en début d'émission, le 6 janvier 2021.

Au cours de chaque saison, la joyeuse bande de TPMP évolue. Certains sont présents en fin de saison et ne reviennent plus ensuite. D'autres arrivent en cours d'année. C'est le cas de la nouvelle recrue de Cyril Hanouna. Après le lancement de l'émission, le présentateur de 46 ans a annoncé que Pascal Salviani intégrait l'équipe. Il a été révélé au grand public dans Koh-Lanta Thaïlande en 2016 puis a participé au Combat des héros en 2018. L'agent immobilier avait ensuite participé aux Vacances des Anges 3 et aux Anges 11 (2018 et 2019).

On était très fâchés

Par la suite, Pascal s'est fait discret à la télévision. Il a toutefois accepté d'y faire son retour dans Touche pas à mon poste. "Il y a un nouveau dans la bande, je suis très heureux de l'accueillir. C'est mon Pascal d'amour", a confié Cyril Hanouna avant qu'on ne voit l'ancien aventurier de TF1. "Je reviens de loin quand même, jamais on aurait pensé que je serais ici", a poursuivi Pascal. "C'est vrai qu'on était très fâchés", a donc précisé Baba.

Il est vrai que Pascal ne portait pas l'émission dans son coeur, notamment parce qu'il y a déjà été critiqué de manière virulente. "Il est hors de question que j'aille là-bas, c'est le cirque. Je n'ai pas d'ego, donc je n'en ai rien à faire de TPMP. Si on m'invitait dans d'autres émissions, là, j'irais en courant. Mais pas à la télé poubelle", confiait-il à Télé Loisirs en 2018. "Mais je ne comprends pas parce qu'en plus ce Pascal, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu de ma vie ce gars. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui sans déconner ? Mais frère, va enlever tes tatouages, me casse pas les pieds, mais il est fou ce mec-là. Non mais qu'est-ce qu'il a lui ? Je vais venir à Koh-Lanta. Il arrête pas de nous défoncer, on le connaît même pas", avait notamment répliqué Cyril Hanouna dans son émission après avoir découvert ses propos.

Mais ceci est désormais de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, le présentateur était comblé que Pascal ait accepté sa proposition : "Je suis très content que tu fasses partie de l'équipe, amuse toi. Ce n'est pas un hasard s'il est là. Il connaît très bien la télé. Vous allez voir, vous allez être impressionnés. C'est un vrai passionné de télé. On va s'éclater, tu vas voir, tout va bien se passer."