Tristane Banon bien entourée face à Cindy Bruna qui ose la transparence

Joyeux anniversaire ! Voilà un an que le mouvement #AvecElles a été lancé. La première bougie a été soufflée lundi 23 septembre, lors d'une soirée au Buddha Bar, dans le chic 8e arrondissement de la capitale. C'est Five Eyes Production qui a mis sur pied cet événement.

Il y un an #AvecElles apparaissait sur les réseaux sociaux. Sous l'impulsion de la romancière Tristane Banon, ce mouvement se voulait une alternative solidaire et inclusive aux associations féministes existantes. "Tristane Banon fait partie de celles et ceux qui pensent que dans cette lutte de défense des droits des femmes, les hommes font partie de l'équation. Son féminisme n'est qu'un autre mot pour l'humanisme élémentaire qui devrait être celui de tous : un homme vaut une femme, et cette idée s'étend aux homosexuels, aux étrangers, aux ethnies, aux couleurs de peaux, aux castes sociales", clame le communiqué de l'événement.

Lors de cette soirée anniversaire, 40 photos des différentes personnalités soutenant le mouvement étaient exposées dans l'établissement. Autour de Tristane Banon, dont on imagine qu'elle donnera de précieux conseils à sa fille Tanya sur la manière dont il faut affronter le monde en étant une femme, il y avait Élodie Frégé, Zoé Tellier, Laetitia Fourcade, Laurence Roustandjee et son compagnon, Karima Charni, Cindy Bruna tout en transparence avec un chemisier noir chic et sensuel ou encore Marc-Antoine Coulon dont la chemise ouverte presque jusqu'au nombril pouvait dérouter dans cette ambiance feutrée, Ronald Guintrange, Sylvie Bourgeois et son mari Philippe Harel, Djanis Bouzyani, Gabrielle Lazure, David Koskievic et David Setrouk (tous deux de Five Eyes Production), Hermine de Clermont-Tonnerre, Emmanuelle Boidron, Natacha Régnier, Philippe Caroit, Rachid M'Barki, Virginie de Clausade, Zoé Félix...

Thomas Montet