Tyga accusé de violences conjugales : son ex montre son visage tuméfié, le rappeur libéré sous caution

Le rappeur Tyga a été arrêté par la police de Los Angeles pour "violences conjugales" le mardi 12 octobre 2021 en raison d'un incident récent. Le jour d'avant, Camaryn Swanson, son ancienne compagne, a publié des photos de son visage tuméfié. "J'ai été agressée émotionnellement, mentalement et physiquement. Je ne me cacherai plus. J'ai tellement honte d'en arriver là mais je dois être forte", a-t-elle écrit.