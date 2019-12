Tyla en couple avec Jonathan (La Villa) depuis la fin du tournage ? Elle répond

Tyla et Jonathan ont participé à L'île de la tentation (W9) cette année. L'expérience s'était malheureusement mal terminée, car la jeune femme n'avait pas apprécié le comportement de son compagnon. Il s'était notamment montré très proche d'une certaine Yumee, ce qui l'avait poussée à se rapprocher du tentateur Alex. Finalement, ils s'étaient laissés une nouvelle chance et ont participé à La Villa des coeurs brisés 5 (TFX) en tant que couple en crise. Leur histoire n'a malheureusement pas duré bien longtemps.

Dès leur arrivée à la villa, Tyla a laissé entendre qu'elle ne croyait pas du tout à une réconciliation. Le fait qu'elle se rappelle que Jonathan l'avait déjà trompée (avec une femme qui n'avait rien à voir avec L'île de la tentation, ndlr) n'a pas aidé. Le jeune homme a ensuite découvert que la brunette lui avait menti. Alors qu'elle lui avait assuré n'avoir jamais eu de relation avec Alex, lors du tournage de l'émission de W9, le tentateur a confié à John qu'une idylle avait bel et bien eu lieu.

Furieux, il a quitté l'émission après une explication musclée avec Tyla. Aujourd'hui, ils ne sont plus en couple comme l'a confié la candidate en story Instagram, le 17 décembre. "Je ne suis plus avec John. Je pense que j'avais surtout besoin de quitter l'aventure pour parler avec lui sur les choses qui étaient réelles ou non. Maintenant il fait sa vie et je fais la mienne. Tout va très bien pour moi. Mon déménagement approche... Nouvelle vie de A à Z", a-t-elle expliqué.