Tyler Posey (Teen Wolf) : Des relations sexuelles avec des hommes ? L'acteur hétéro s'explique

Tyler Posey a trouvé de quoi mettre du beurre dans les épinards. L'acteur révélé par la série Teen Wolf mais aussi vu dans Jane the Virgin, a récemment ouvert un compte OnlyFans sur lequel il se dénude pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Une plateforme souvent utilisée pour partager des vidéos et photos X, mais le comédien n'a pas encore franchi ce stade. Mais, question sexe, il est très à l'aise pour en parler.

Sur son compte, il a participé à une séance de questions et réponses. Des extraits ont fuité et on a pu en apprendre plus sur les préférences sexuelles du beau comédien âgé de 29 ans. "Je n'ai jamais couché avec un homme. Nous nous sommes sucés mutuellement, vous voyez le délire. Mais jamais il n'y a eu du sexe [au sens de pénétration selon la vision de l'acteur, NDLR]. Alors oui j'ai déjà été avec un mec avant", a-t-il d'abord raconté. Les fans de Tyler Posey, visiblement très curieux sur le sujet, ont poursuivi leurs questions forçant l'acteur à des confidences plus poussées. "A tous ceux qui sont nouveaux ici et demandent si j'ai déjà eu un plan cul avec des gars avant, la réponse est oui. Déjà utilisé un godemichet ? Oui. J'ai été bai** avec un gode-ceinture avant", a-t-il ajouté.

En 2016, Tyler Posey avait fait une plaisanterie de mauvais goût sur les réseaux sociaux en se déclarant homosexuel. Dans une vidéo sur laquelle il filmait le panneau Gay Street à New York, il déclarait alors : "C'est moi, c'est ce que je suis. Je ne me suis jamais senti plus vivant, je suis gay". Sévèrement taclé pour sa plaisanterie douteuse, alors que de nombreux membres de la communauté LGBT ont énormément de mal à faire leur coming out, il avait ensuite présenté ses excuses. "Je suis un grand partisan de l'amour face à la haine et j'ai toujours été solidaire lors des périodes difficiles. Bien que je ne sois pas homosexuel, je soutiens entièrement la communauté LGBTQ. Je suis vraiment désolé si j'ai offensé des gens ou diminué l'importance de faire son coming out", avait-il déclaré.

Tyler Posey a été en couple avec Bella Thorne pendant plusieurs mois puis avec Sophia Ali.