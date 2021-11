Ugo a divorcé de sa femme juste avant Koh-Lanta ! Et il est recasé...

Ugo a bien fait de se battre durant quinze jours sur l'île des bannis, celui qui a remporté Koh-Lanta en février 2013 lors de l'édition en Malaisie est toujours en lice dans l'édition All Stars. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aventurier a mis la manière pour son grand retour puisque depuis son come back inattendu, il a remporté toutes les épreuves d'immunité. Se montrer plus fort que Claude le fait jubiler et il adore être un grain de sable dans la mécanique bien rôdée des autres garçons encore en compétition.

"Je sais que je ne dois ma place qu'à mes immunités gagnées, confie Ugo dans une nouvelle interview accordée à Télé Star. Sinon, je n'aurais pas donné cher de moi. (Il rit.) Je sais que je commence à faire peur, et pas qu'à Claude. Je gagne tout, je suis le grain de sable dans la mécanique des garçons."

Cette nouvelle participation à Koh-Lanta a été synonyme de nouvelle séparation familiale pour Ugo. Le passionné d'aventure et de nature est le papa d'un petit garçon, Lou, âgé de 10 ans. Ugo l'avait averti de son nouveau défi de taille avant de partir pour la Polynésie. L'occasion de découvrir au passage que le candidat de Koh-Lanta, la légende, n'est plus en couple avec la maman de Lou, et que son coeur n'est déjà plus à prendre puisqu'il est à nouveau en couple. "J'ai mis mon fils dans la confidence et tout s'est bien passé avec sa maman, dont je venais de divorcer avant de partir à Koh-Lanta, explique Ugo à Télé Star. J'avais aussi confiance en Lisa, ma nouvelle compagne, que j'avais rencontrée trois mois auparavant."

Lisa, Ugo l'a présentée aux plus de 33 000 personnes qui le suivent sur Instagram. En octobre dernier, le couple s'est offert une escapade en Grèce et avait immortalisé cette parenthèse en amoureux en posant sur une falaise de Santorin. Une publication qui n'avait pas manqué de faire réagir d'autres aventuriers de Koh-Lanta, la légende, Claude et Jade. "Je vois que tu sélectionnes tes îles avec soin", avait commenté le premier. "Santorini une île tellement belle!!! Si tu as l'occasion va à Paros en ferry, c'est tout aussi beau", avait recommandé la deuxième.

L'intégralité de l'interview d'Ugo est à découvrir dans le numéro du 27 novembre 2021 de Télé Star.