Ugo (Koh-Lanta) se surpasse et fait enrager Claude : il jubile, "j'adore ça !"

Ce mardi 23 novembre 2021 était diffusé un nouvel épisode de Koh-Lanta. Après la triche de Teheiura, la compétition a repris de plus belle sur l'île polynésienne et c'est Alix et Loïc qui en ont fait les frais en se faisant éliminer. En revanche, Ugo a brillé lors de l'épreuve d'immunité, se protégeant ainsi pour le Conseil et volant au passage la vedette à Claude. Il s'agissait pour eux de rester en équilibre sur l'eau tout au long d'un parcours semé d'embûches. Et c'est finalement Ugo qui est ressorti gagnant lors d'un final face à Laurent Maistret au grand dam de Claude, qui avait pour projet de faire sortir son rival. Pris de rage, il a alors donné un grand coup de pied dans le sable à l'issue de l'épreuve. Un geste très peu apprécié par les internautes, lesquels étaient nombreux à y réagir. "La réaction de Claude m'a déçu", "La réaction de Claude à la victoire d'Ugo, pathétique. Mauvais joueur", ont-ils regretté sur Twitter.

Contacté par nos confrères de TVMag, Ugo est revenu sur ce coup de colère qu'il comprend et dont il est plutôt fier. "C'est logique ! Claude adore cette épreuve aussi et il aurait aimé se battre davantage mais il est passé à côté. On le sait depuis le début, il s'entend très bien avec Laurent qu'il aurait aimé voir gagner. Moi je suis content d'être le grain de sable dans la mécanique. Je reviens de loin, je n'ai rien à perdre et si je peux brouiller les pistes et embêter un peu les autres aventuriers, j'adore ça", a-t-il confié.

Ugo apparaît donc toujours plus comme la personne à abattre dans Koh-Lanta. La menace des autres aventuriers pèse sur lui et il le ressent. "Je la lis dans les yeux des autres aventuriers mais je ne fais pas de plan sur la comète, j'avance étape par étape. Tout le monde parle de stratégies, moi la mienne est de vivre au jour le jour car je n'ai rien à perdre", a-t-il expliqué. Ugo peut en tout cas se vanter d'avoir au contraire gagné le coeur des téléspectateurs, lesquels souhaitent désormais le voir gagner cette édition All Stars !