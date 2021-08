Ugo (Koh-Lanta All Stars 2021) métamorphosé par ses -16 kg : "On me prenait pour un SDF !"

Parmi les vingt aventuriers de la nouvelle saison All Stars Koh-Lanta, La Légende, certains ont déjà remporté le jeu, à l'instar de Clémence Castel (en 2005 et en 2018) ou encore Ugo Latriche, vainqueur de la douzième saison en 2012. Lors de son unique participation, son corps avait bien souffert. Il s'était même confié sur le sujet à l'époque.

Ugo a perdu 13 kilos durant son aventure. "La sensation de faim ne vous quitte pas, c'est 24 heures sur 24. Je me réveillais parfois la nuit avec la bouche tremblante en pensant à du chocolat, avait-il lancé à nos confrères du Parisien en février 2013, après avoir été sacré gagnant à presque l'unanimité lors de la finale. Et on n'est pas la même personne avec 13 kilos en moins. À la fin, je n'avais plus de jambes." Aujourd'hui encore, l'aventurier doit en garder de douloureux souvenirs... Toutefois, il retente l'expérience cette année, pour le vingtième anniversaire de Koh-Lanta !

Peut-être que les choses sont un peu différentes pour lui neuf ans plus tard. Déjà, s'il rentre à la maison amaigri et métamorphosé, son fils Lou, qui a bien grandi, ne prendra plus peur. À l'époque, il ne l'avait pas reconnu et avait même fondu en larmes en le retrouvant. "J'étais dans un état second, on me prenait pour un SDF", avait concédé Ugo à nos confrères d'Ici Paris, toujours en février 2013.

D'ailleurs, cet "état second" qu'il évoquait s'explique aussi par le fait que ses intestins ont fortement souffert sur l'île. Dès son retour en France, Ugo avait filé à l'hôpital : "On m'a découvert une bactérie dans l'intestin. Je n'ai pas pu m'alimenter correctement pendant plusieurs jours. Il a fallu me soigner rapidement par antibiotiques. J'ai perdu 3 kilos de plus, donc 16 au final." Reste à savoir dans quel état il rentrera de Polynésie française cette fois...