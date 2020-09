Uma Thurman : Maman cool avec ses deux enfants, Maya et Levon

Maya Hawke et Levon Thurman Hawke sont nés du mariage d'Uma Thurman et Ethan Hawke. Le couple, qui s'était marié le 1er mai 1998, s'est séparé en 2003. Le divorce est officiel depuis le mois d'août 2005. Les deux ex-époux ont depuis refait leurs vies et agrandi leurs familles.

Uma Thurman a eu un troisième enfant, une fille prénommée Rosalind (8 ans) née de sa relation avec l'homme d'affaires français Arpad Busson, terminée en avril 2014. De son côté, Ethan Hawke a retrouvé l'amour dans les bras de Ryan Shawhughes, son ancienne nounou qui avait gardé Maya et Ethan Hawke quand ils étaient enfants.

Ethan et Ryan ont eu deux filles, Clementine et Indiana, âgées de 12 et 9 ans.