Un ancien footballeur américain roue de coups sa femme sous les yeux de leur bébé

Ce sont des images d'une violence rare qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux hier. Elles montrent l'ancien joueur professionnel de football américain, Zac Stacy, s'en prendre de manière totalement horrible à sa compagne, Kristin Evans. Ancien joueur des Rams de Saint-Louis et des Jets de New-York, l'Américain de 30 ans a été arrêté jeudi 18 novembre dans la soirée, quatre jours après l'agression, mettant fin à sa cavale.

Emprisonné dans le comté d'Orange en Floride, Zac Stacy risque jusqu'à 15 ans de prison pour ses actes. Dans la vidéo au contenu difficilement regardable, l'ancien athlète de 30 ans perd totalement le contrôle et commence à battre sa femme de manière extrêmement violente. Après plusieurs coups, il l'a soulève et l'envoie valser contre la télévision. Des images captées par plusieurs caméras disposées dans la maison du couple. On sent Kristin Evans effrayée devant la violence de son conjoint, mais elle a sûrement peur pour leur fils de cinq mois, présent au moment des faits. Sur la vidéo, on peut voir le jeune garçon posé sur le canapé familial pendant que sa mère encaisse les coups.

D'après les informations de TMZ, il ne s'agit malheureusement pas d'un incident isolé. Kristin Evans leur a confié qu'il l'avait frappé à plusieurs reprises et notamment en août dernier. La dispute entre les deux serait liée à des questions d'argent. "Il m'a attaquée physiquement à plusieurs reprises parce qu'il voulait que je lui rende l'argent qu'il m'avait donné pour le loyer", indique-t-elle dans la plainte déposée lundi dernier en Floride.

Désormais arrêté, Zac Stacy fait face à deux chefs d'accusation : coups et blessures aggravés et méfait criminel. Plusieurs stars de football américain ont dénoncé ses agissements et souhaitent que justice soit faite dans cette affaire. L'ancien joueur a également été démis de ses fonctions d'ambassadeur du football pour les jeunes lors du Music City Bowl.