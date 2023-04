Un célèbre influenceur condamné à un an de prison de ferme pour avoir torturé son chien

Cette affaire avait tourmenté tout internet il y a quelques mois de cela. Rop et Rocka, deux influenceurs principalement connus sur Twitter, avaient été accusés de maltraitance envers leur animal de compagnie en novembre 2022. Le couple d'influenceurs avait reçu la foudre des internautes et des associations de protection des animaux face aux accusations de maltraitance de leur chienne Texas. Quelques jours après avoir été dénoncé sur les réseaux sociaux par une influenceuse de leur entourage, le duo s'était exprimé sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste au sujet de l'affaire. Selon eux, c'est la Tiktokeuse qui avait lancé l'alerte qui aurait été la véritable responsable. Ils l'accusaient en effet d'avoir profité de leur absence au cours de leur soirée pour massacrer l'animal. "Tous les ans, elle essaye de faire des attaques personnelles", avait expliqué Rop, révélant avoir déjà été accusé avec Rocka de "viols et de tuer des gens".

Cinq mois après la médiatisation de cette affaire, Rop a été reconnu coupable pour sévices graves et actes de cruauté sur un animal, privation de soins par blessure et privation de besoins vitaux et physiologiques. L'influenceur âgé de 29 ans a ainsi été condamné à un an de prison ferme. Depuis l'annonce du verdict, le duo ne s'est pas encore prononcé et a désactivé leurs pages Instagram et Twitter.

Une affaire médiatisée pour la bonne cause

Quelques jours après la sortie de cette affaire sur Tiktok, le journaliste Julien Courbet, connu pour être impliqué dans la cause animale, avait dénoncé les actes des jeunes influenceurs sur ses réseaux sociaux : "Rop et Rocka french rap queen. Rappelez-vous de leur nom. Ce sont deux tortionnaires qui méritent la prison où ils pourront chanter du rap sans faire souffrir les animaux. Faites savoir ce qu'ils ont fait puisqu'ils veulent être célèbres ! "