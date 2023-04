Diaporama : Un célèbre influenceur condamné à un an de prison de ferme pour avoir torturé son chien

Un célèbre influenceur condamné à un an de prison de ferme pour avoir torturé son chien

Il y a quelques mois le couple d'influenceurs, Rop et Rocka, a été accusé de maltraitance envers leur chiot de 4 mois.

Cinq mois après la sortie de cette affaire, Rop a été condamné à un an de prison ferme.

Quelques jours après avoir été dénoncé sur les réseaux sociaux le duo s'était exprimé sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste.

