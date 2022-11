"Ils l'ont massacré..." : Julien Courbet bouleversé par une grave affaire de maltraitance, "la justice prévenue"

Vendredi 25 novembre dernier, un nouveau cas de maltraitance animale a suscité de vives réactions. Les équipes de la Fondation Assistance aux animaux ont été contactées par la BAC d'Argenteuil (95) pour une prise en charge d'une petite chienne âgée de 4 mois et se trouvant dans un grave état après avoir subi plusieurs actes de barbarie.

Après l'examen par un vétérinaire, le verdict est terrible. Plusieurs plaies et oedèmes visibles, des fractures du crâne qui le lui ont déformé, des fractures des doigts de ses pattes et des côtes... Et ce n'est pas tout, des cicatrices causées par des brûlures de cigarettes et d'acide ont également été retrouvées sur son corps. Ce très jeune staff appartenait au couple d'influenceurs et de rappeurs Rop et Rocka FrenchRapQueen. L'animal avait déjà participé malgré lui à l'un des clips de la jeune femme. La justice s'est saisie de l'affaire et une enquête est en cours pour déterminer si le couple est bien responsable des coups portés au chien.

Mais en attendant, l'affaire a déjà fait le tour de la Toile et les internautes sont nombreux à avoir laissé éclater leur colère. "Les pattes fracassées, la tête déformée par les coups, des brûlures de clopes et d'acide, multiples fractures de la mâchoire, de la hanche : cette chienne de 4 mois a vécu en enfer. Elle appartient aux détritus Rop et Rocka French Queen", "Il n'y a aucune pitié à avoir avec ce genre d'ordures. Comment peut-on en arriver là ? Infliger de telles souffrances à des êtres vivants sans défense. C'est tellement inhumain qu'il n'y a rien à en attendre dans la société", "Il faut les mettre en prison", lit-on entre autres.