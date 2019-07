Un dîner presque parfait : W9 réagit après une séquence raciste

Mardi 23 juillet 2019, une séquence d'Un dîner presque parfait (W9) a fortement déplu à de nombreux téléspectateurs... et à juste titre.

Dans celle-ci, les candidats de la semaine, originaires de Saint-Brieuc, étaient invités chez Julie pour un dîner dans l'"esprit asiatique". En voyant des chapeaux coniques dans le décor, les invités de Julie les ont aussitôt enfilés avant de se tirer les yeux sur les côtés et de parler en onomatopées censées évoquer la façon de parler "des Asiatiques".

Inévitablement, ce racisme ordinaire a indigné et fait réagir de nombreuses personnes. Grace Ly, à qui l'on doit le format Ça reste entre nous dénonçant les clichés dont sont victimes les Asiatiques de France, a par exemple tweeté après avoir invité ses followers à signaler la séquence auprès du CSA : "Notons au passage les aspects réducteurs, essentialisants (et hors sujet) du thème 'Zen et détendu' du dîner sur une décoration de table composée de 'chapeaux coniques' : en quoi des protections contre le soleil de travailleurs de la terre, c'est zen et détendu ?"

Deux jours après la diffusion de cette séquence, W9 a finalement décidé de communiquer. "La chaîne tient à présenter ses excuses à toutes les personnes qui ont pu être gênées ou choquées par l'épisode d'Un dîner presque parfait diffusé mardi 23 juillet. La chaîne prend les mesures nécessaires pour que cette séquence ne soit plus jamais diffusée." Un mea culpa nécessaire.

