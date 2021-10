Un entraîneur de football féminin licencié suite à un grave scandale sexuel

C'est une histoire dont le North Carolina Courage se serait bien passé. Le club de football féminin qui évolue dans la ligue professionnelle nord-américaine est au coeur d'un scandale qui fait beaucoup de bruit de l'autre côté de l'Atlantique. Alors que l'équipe est actuellement troisième du championnat et que tout se passe bien sur le plan sportif, l'entraîneur en chef de l'équipe vient d'être licencié par ses employeurs. "Paul Riley est licencié avec effet immédiat à la suite des très graves allégations de mauvaise conduite. Le Courage soutient les joueuses qui se sont manifestées et nous les félicitons d'avoir courageusement partagé leurs histoires", a déclaré le club dans un communiqué officiel.

Paul Riley, un anglais de 58 ans, était responsable de l'équipe depuis 2017 avant que deux joueuses, Sinead Farrelly et Meleana Shim, ne sortent du silence pour dénoncer les agissements de l'entraîneur. C'est au travers d'un article du média américain The Athletic que l'affaire a éclaté. Les deux sportives y témoignent des agissements répréhensibles de Paul Riley à leur égard et ce depuis 2010. La première nommée va même jusqu'à accuser l'anglais de "rapports sexuels forcés". L'une d'elle aurait eu lieu à la suite d'une défaite de leur équipe, Paul Riley aurait alors fait venir Sinead Farrelly dans sa chambre d'hôtel et lui aurait lâché à la fin : "On emporte ça dans nos tombes".

Les deux joueuses ont une histoire commune puisqu'elles racontent qu'un soir, elles se sont retrouvées dans son appartement lorsque les trois évoluaient du côté de Portland. Paul Riley aurait alors forcé les deux femmes à s'embrasser. "Ce type a ses pratiques bien à lui", indique Meleana Shim.