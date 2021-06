Un footballeur de 20 ans se suicide en Italie, après des années de racisme

En 2019, Seid Visin a posté sur les réseaux sociaux une note dans laquelle il racontait aux internautes son expérience du racisme. "Je ne suis pas un immigré, j'ai été adopté quand j'étais enfant, précisait le jeune homme, né en Éthiopie et adopté à l'âge de 7 ans. J'ai pu trouver un travail que j'ai dû quitter car trop de gens, surtout les personnes âgées, refusaient que je les serve, et comme si je n'étais pas déjà assez mal à l'aise, ils m'ont également désigné comme responsable car beaucoup de jeunes italiens ne trouvent pas de travail... Quelque chose a changé en moi, comme si j'avais honte d'être noir, comme si j'avais peur d'être pris pour un immigré, comme si je devais montrer aux gens qu'ils ne me connaissaient pas que j'étais comme eux, que j'étais italien, blanc. J'ai fait de mauvaises blagues sur les noirs et les immigrés... comme pour souligner que je n'en étais pas un. Mais c'était la peur, la peur de la haine que je voyais dans les yeux."

Concernant cette lettre, le père de Seid Visin a précisé : "C'était un déchaînement, il était exaspéré par le climat qui régnait en Italie. Mais aucun lien avec son suicide, assez de spéculations. Je ne veux pas parler des affaires personnelles de mon fils. Je dis juste que c'était un homme merveilleux."