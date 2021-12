Un homme tente une escroquerie en se faisant passer pour un joueur du PSG !

Il y a toute sorte d'histoire autour du Paris Saint-Germain, un club définitivement pas comme les autres et qui suscite autant d'admiration que de haine. Depuis toujours le PSG a su se démarquer et dernièrement l'institution a beaucoup fait parler d'elle, que ce soit en bien ou en mal. Si l'arrivée de Messi l'été dernier a énormément fait réagir, l'affaire impliquant Kheira Hamraoui et sa coéquipière Aminata Diallo a plongé la section féminine du club dans la tourmente. Et bien désormais, le PSG fait même parler de lui sans le vouloir !

En effet, comme rapporté par le quotidien local Le Pays d'Auge, le club de la capitale a été utilisé par un homme afin de monter une supercherie qui a bien failli fonctionner. Profitant du déplacement des jeunes du Paris Saint-Germain du côté de Lisieux pour les 64e de finale de la Coupe Gambardella, un individu mal intentionné a essayé d'arnaquer un hôtel de la ville. Ce dernier s'est fait passer pour un joueur du PSG afin de réserver un appartement via une plateforme de réservation sous le nom de Diarra. Arrivé sur place le 11 décembre dernier, l'homme en question, âgé de 27 ans, a réussi son coup sur le moment puisqu'il paraissait plus jeune et l'établissement n'y a donc vu que du feu.

Trahi par un numéro de téléphone

D'après le quotidien normand, l'escroc a passé en tout trois jours dans cet appartement, profitant du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner. Mais le dimanche matin, alors qu'il demandait une prolongation de son séjour sur place, la directrice de l'établissement a fini par se rendre compte de la magouille. Le jeune homme, qui souhaitait rester jusqu'à fin décembre, lui a demandé de contacter son agent pour qu'il s'occupe de la facture, mais la gérante est tombée directement sur la messagerie d'une carte prépayée et elle a directement appelé la police.

Mis en garde à vue mardi 14 décembre, le malfaiteur est depuis sorti, mais il est convoqué au tribunal de Lisieux le 28 avril 2022. Selon nos confrères, ce n'est pas la première fois qu'il est impliqué dans ce genre d'histoires.