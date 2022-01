Un jeune rugbyman moqué pour son physique : les stars lui viennent en aide

On le sait, les réseaux sociaux peuvent parfois se montrer très cruels pour leurs utilisateurs. Si cela s'est vérifié à de nombreuses reprises pour ce qui est des amateurs de foot, notamment il y a quelques jours avec une jeune fan de Kylian Mbappé, c'est un phénomène plus rare dans le rugby. Le jeune Alfi, un enfant gallois pratiquant le rugby, en a fait l'amère expérience il y a seulement quelques jours, comme son père l'a raconté sur Twitter.

Fan de rugby depuis tout jeune et évoluant du côté de Oakdale dans le sud du pays de Galles, Alfi est souvent pris en photo par son paternel qui n'hésite pas à poster ses clichés sur les réseaux sociaux. Sauf que l'un d'eux à suscité les moqueries de personnes mal intentionnées. "J'ai dû supprimer un message de Facebook car un idiot a commenté en disant que mon garçon était trop 'gros' pour jouer avec les moins de 12 ans et qu'il n'était pas en bonne santé", a déploré Mark Pugsley dimanche dernier, avant d'expliquer la situation de son fils : "Si seulement les gens savaient à quel point il travaille dur pour être en forme et à quel point sa confiance est faible. Ne t'inquiète pas Alfie, je serai toujours ton plus grand fan".

Quand je lis le poste de ton papa j'ai mal au coeur

Un message touchant qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux et interpellé les stars du rugby, à l'image du joueur de l'équipe de France, Matthieu Jalibert. "Alfie, je me suis entendu dire toute ma jeunesse que j'étais trop petit, trop maigre, trop fluet. Quand je lis le poste de ton papa j'ai mal au coeur. Ne perds jamais espoir. Crois en tes rêves. Ton papa est ton premier fan. Je suis le deuxième", écrit-il.