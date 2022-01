Un si grand soleil : Comment un acteur s'est "fracassé" sur un tournage de la série

Après avoir séduit les téléspectateurs dans Engrenages, où il incarnait Luc Fromentin, c'est dans Un si grand soleil que Fred Bianconi fait le bonheur de son public. Depuis 2018, il se met dans la peau de Virgile Berville, le gérant de la paillote Les Sauvages. Et ce n'est pas toujours de tout repos.

Comme dans tous les métiers, être acteur peut comporter des risques. Certaines personnalités se sont déjà blessées sur un tournage, lors d'une cascade par exemple. Fred Bianconi le sait puisqu'il a connu un moment douloureux sur le tournage de la série de France 2. L'homme de 56 ans a en effet eu un adversaire de taille un jour : une armoire. Interrogé par Télé 2 Semaines, il a confié : "Un jour je lis dans un scénario que Virgile défonce une armoire métallique à coup de poing. Comment faire ça ? L'accessoiriste me dit ' Tu peux y aller ! On en a deux des armoires...'. Je lui réponds : 'Et moi j'en ai combien de poings ? Je vais me fracasser !'. J'ai vraiment tapé dans l'armoire et ça n'a pas manqué, je me suis fracassé ! J'ai fini de la casser avec mes pieds."

Mais cette mésaventure n'est rien à côté de son bonheur de tourner dans Un si grand soleil. Son personnage a "traversé des choses assez incroyables et ça l'est tout autant de jouer" a précisé Fred Bianconi à nos confrères. "Si je dois le résumer, se lance Fred Bianconi, c'est un bon gars, sympathique, qui n'a pas peur de grand chose qui peut se retrouver dans des situations compliquées et qu'il ne faut pas contrarier", a-t-il poursuivi.

Pourtant, Fred Bianconi a hésité à intégrer le casting de cette série à succès, tournée dans le sud de la France, à Montpellier plus précisément. "Quand on m'a proposé Un si grand soleil j'ai eu peur de m'ennuyer. On ne savait pas à quoi ça allait ressembler. Il n'y avait pas encore de scénarios... C'était compliqué de se projeter ! Mais j'ai eu envie d'essayer. Trois ans plus tard, je suis toujours là ! Parce que les auteurs m'ont écrit, m'écrivent des choses super à défendre", a-t-il avoué. Il joue en plus un personnage très apprécié, de quoi le conforter encore plus dans son choix.