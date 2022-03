Une célèbre patineuse victime de trois chutes consécutives : évacuée sur civière, elle termine à l'hôpital

Il y a des journées où rien ne va et pour la patineuse américaine ​Ashley Cain-Gribble cela s'est malheureusement passé pendant les Mondiaux de patinage qui ont lieu en ce moment du côté de Montpellier. La jeune femme de 26 ans participe avec son partenaire Timothy Leduc et le couple faisait partie des favoris après avoir terminé deuxième du programme court. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu pour le duo lors du programme libre qui s'est déroulé hier.

Si tout commence plutôt bien pour les Américains, Ashley Cain-Gribble fait une première chute, mais poursuit tout de même sa performance. Victime d'une seconde chute peu de temps après, elle trouve néanmoins la force de poursuivre, mais vient alors la troisième et ultime chute pour la patineuse qui ne va pas réussir à se relever. Des images difficiles à voir tant la scène est terrible pour le couple qui devait attendre ces Mondiaux depuis un long moment. Après sa lourde chute, son partenaire Timothy Leduc arrive rapidement pour s'assurer que tout va bien.

Transportée à l'hôpital pour des examens

D'autres personnes de son entourage viennent aux nouvelles avant que la civière ne soit amenée sur la glace. Visiblement sonnée et en état de choc, Ashley Cain-Gribble finit par se relever et s'installer sur la civière avec l'aide des secouristes et sous les applaudissements et les encouragements de la foule, solidaire de la jeune femme. D'après les informations du Midi Libre qui s'est entretenu avec la Fédération américaine de patinage, elle a été transportée à l'hôpital pour des examens.