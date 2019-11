Une égérie Playboy cambriolée et attachée avec une laisse de chien

La playmate Lauryn Elaine a connu la peur de sa vie. L'égérie Playboy a été cambriolée mercredi 6 novembre 2019 dans sa maison de North Hollywood.

Ce soir-là, elle rentre à 23h45 chez elle et s'aperçoit que sa porte est cassée. Puis, tout va très vite, dès lors où elle pose un pied chez elle, deux hommes sortent de sa chambre et se précipitent sur elle. Un troisième était dans la chambre de son frère. Les hommes étaient masqués et, sous la menace d'un revolver, lui ont ordonné d'ouvrir le coffre fort.

Attachée de force par une laisse de chien, elle a regardé ses hommes s'emparer de 30 000 dollars en liquide ainsi que de son sac à main.

Après qu'ils soient partis, Lauryn a réussi à se libérer et s'est précipitée dehors pour aller chercher de l'aide. Dans une vidéo diffusée par TMZ, on voit l'appartement de Lauryn sens dessus dessous, où les chambres ont été fouillées, les canapés retournés et un miroir brisé.

La police a demandé aux voisins des images de vidéos surveillance en espérant trouver des indices sur les voleurs.

Lauryn Elaine est très active sur les réseaux sociaux et ravit ses 60 000 followers de photos très osées. Elle a aussi une chaîne YouTube où elle poste des vlogs de ses voyages.