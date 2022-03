Une immense star de l'UFC arrêtée par la police et accusée de tentative meurtre !

L'ultimate fighting est considéré comme l'un des sports les plus dangereux au monde et sa pratique a longtemps été interdite en France. Aujourd'hui de plus en plus populaire, notamment grâce à des champions comme Cyril Gane, la pratique se démocratise et l'on voit émerger de plus en plus d'athlètes de talents. Avant que ce sport de combat ne se popularise, il y a déjà eu de grands champions, principalement aux États-Unis où le championnat de l'UFC est la compétition reine. Parmi les stars de la discipline, on retrouve Cain Velasquez, un Américain d'origine mexicaine qui fut un temps champion poids lourd.

Après une très belle carrière achevée en 2019, le combattant de 39 ans se retrouve dans une situation gravissime comme nous l'apprennent les médias américains récemment. Cain Velasquez a été arrêté lundi dernier et incarcéré dans la prison de Santa Clara en Californie puisqu'il est soupçonné de tentative de meurtre comme l'a annoncé la police de San Jose mardi matin. Superstar de l'UFC, suivi par plus de 1 million d'abonnés sur Instagram, Cain Velasquez doit donc faire face à la justice de son pays.

D'après les informations de la police, une fusillade a eu lieu dans la ville de San Jose. Un homme a été touché au moins une fois et transporté à l'hôpital, mais sa vie n'est pas en danger. Mardi, les policiers ont identifié Velasquez comme le tireur des coups de feu. "Les motifs et les circonstances qui entourent cet incident sont encore en cours d'investigations en ce moment", a déclaré la police. Selon le quotidien local The San Jose Mercury-News, l'ancien combattant aurait tiré sur une voiture dans laquelle se trouvaient trois personnes. Une de ses personnes aurait récemment été accusée d'agression sur un proche de Cain Velasquez.