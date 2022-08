Une star de Beverly Hills dans un état critique, les fans sous le choc

Les proches ainsi que les fans de Denise Dowse retiennent actuellement leur souffle. L'actrice américaine, qui s'est notamment fait connaître pour son rôle dans la série culte Beverly Hills 90210 - a été hospitalisée après avoir contracté une violente forme de méningite, rapporte le magazine People. Elle est actuellement plongée dans le coma. Une nouvelle relayée par la soeur de l'actrice, sur le compte Instagram de cette dernière.

"J'essaie de garder le moral et de soutenir ceux qui en ont besoin. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis une personne discrète. C'est donc difficile pour moi. Je demande du soutien et des prières pour moi et ma soeur, ma seule famille proche Denise Dowse. Elle est actuellement à l'hôpital plongée dans un coma provoqué par une forme virulente de méningite. Ses médecins ne savent pas quand elle sortira du coma car celui-ci n'est pas artificiel" a-t-elle déclaré dans un premier temps, en partageant une photo de sa soeur.