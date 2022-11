Vaimalama Chaves en brassière à dentelle : elle affiche son nouveau look avec Malika Ménard

L'hôtel The Peninsula Paris a présenté son univers féérique pour Noël ce 23 novembre 2022. Tout un univers enchanté a été mis en place pour l'occasion, dans un décor magique et chic, en présence de nombreuses personnalités gourmandes et sensibles à la beauté des fêtes de fin d'année.

Bûches, couronne des Rois, Heure du Thé et cocktails de Noël ont été présentés par la cheffe pâtissière Anne Coruble, le chef exécutif David Bizet, le chef sommelier Florent Martin ainsi que tous les talents qui oeuvrent chaque jour à créer des souvenirs mémorables pour les petits et les plus grands. Dans une ambiance musicale chaleureuse et conviviale, les danseurs Victoria Dauberville et Mathieu Forget ont brillé dans une performance des plus aériennes et rythmées. La maison de mode enfantine Tartine et Chocolat présentait quant à elle les animations familiales qui rythmeront le mois de décembre au sein du palace de l'Avenue Kléber, tous les dimanches à l'occasion des brunchs festifs.

Nouvelle coupe pour Vaimalama Chaves

Parmi les célébrités présentes s'est distinguée la Miss France 2019 Vaimalama Chaves, affichant une nouvelle fois son nouveau look qui a surpris son amoureux - une coiffure qui la change radicalement -, et son style composé d'une brassière en dentelle noire sensuelle alliée à un tailleur noir. Venue sans son compagnon Nicolas Fleury, elle a pris la pose avec une de ses pairs, mais couronnée en 2010 : la sublime Malika Ménard. Elle a mis en valeur ses courbes sensuelles, formant avec sa consoeur un duo de toute beauté !

Chantal Thomass et son mari Michel Fabian, Mademoiselle Agnès et les comédiennes Karin Viard et Vahina Giocante ou encore Dominique Busso, à la tête de Forbes France, ont également pu apprécier cette soirée enchanteresse.