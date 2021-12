Valérie Bonneton change radicalement de tête... elle a tout coupé !

L'année se termine en franche rigolade pour le public français... au moins sur grand écran. Le 15 décembre 2021, le public découvrira Mes très chers enfants, la nouvelle comédie signée Alexandra Leclère en salles obscures. Mais à quelques heures de la sortie de son film, la réalisatrice a retrouvé l'équipe du film au cinéma UGC Bercy situé dans le douzième arrondissement de Paris. L'occasion, évidemment, de présenter son projet en avant-première à tous ceux qui avaient pu faire le déplacement.

Le lundi 13 décembre, Alexandra Leclère était donc entourée de toutes les stars du long-métrage. Marilou Berry - qui a déjà abandonné sa crinière flamboyante -, sa mère Josiane Balasko (qui est aussi à l'affiche de La pièce rapportée) ont pris la pose ensemble pour les photographes présents dans la salle de projection, tout comme Laurent Stocker, Didier Bourdon, Ben et Esteban.

Etaient également présents Mathieu Forget, Victoria Dauberville et Valérie Bonneton, qui avait, pour la peine, changé de coupe de cheveux. Adieu les longues mèches qu'elle arborait ces derniers temps : la comédienne a tout coupé et retrouvé le charme des premières saisons de la série Fais pas ci fais pas ça.

C'est rare qu'on puisse se retrouver sur un plateau un certain temps

Mes très chers enfants raconte l'histoire de Chantal et Christian Blanc, un couple de retraités qui ne voit plus beaucoup le reste de la famille... et décide de faire semblant d'avoir touché le pactole pour attirer tout le monde à la maison. Ce scénario, heureusement, est loin d'être une réalité pour Josiane Balasko, héroïne du film, qui a retrouvé avec un plaisir immense sa fille Marilou Berry devant les caméras. "On n'a pas souvent l'occasion de travailler ensemble, expliquait-elle, dans l'émission C à Vous sur France 5. C'est rare qu'on puisse se retrouver sur un plateau un certain temps, se retrouver le matin au maquillage... Et donc c'était agréable. Elle m'épate tout le temps, Marilou c'est une grande actrice. Elle m'épate tout le temps parce qu'elle a vraiment une énergie incroyable. Et donc voilà je suis très fière de ma fille." Rendez-vous au cinéma dès le 15 décembre...