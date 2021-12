"Elle m'épate tout le temps" : Josiane Balasko déclare sa flamme à sa fille Marilou Berry

La réalisatrice Alexandra Leclère lui a fait un très beau cadeau, à quelques heures des fêtes de fin d'année. Le 15 décembre 2021, Josiane Balasko sera à l'affiche du film Mes très chers enfants avec Didier Bourdon, qui incarnera son époux, mais également l'humoriste Ben... et Marilou Berry. Ce n'est, bien sûr, pas la première fois que l'actrice donne la réplique à sa propre fille, mais ces temps se font hélas rares - la dernière opportunité remonte à l'année 2017, époque Les nouvelles aventures de Cendrillon.

Invitée sur le plateau de l'émission C à Vous, Josiane Balasko n'a pas camouflé sa joie. "J'aime bien être avec ma fille, on n'a pas souvent l'occasion de travailler ensemble, a-t-elle rappelé à Anne-Elisabeth Lemoine, le 7 décembre 2021 sur France 5. C'est rare qu'on puisse se retrouver sur un plateau un certain temps, se retrouver le matin au maquillage... Et donc c'était agréable." Dans Mes très chers enfants, Josiane Balasko et Didier Bourdon jouent Chantal et Christian Blanc, un couple qui a peu de nouvelle de ses enfants et qui prétend avoir gagné 18 millions d'euros pour attirer leur attention.

Marilou c'est une grande actrice !

Pas besoin de subterfuge, heureusement, pour que la comédienne splendide reste en contact avec son fils Rudy et sa grande fille. "Marilou elle m'épate tout le temps, Marilou c'est une grande actrice, soutient Josiane Balasko. Elle m'épate tout le temps parce qu'elle a vraiment une énergie incroyable. Et donc voilà je suis très fière de ma fille." Aujourd'hui, Marilou Berry a sa propre vie, sa propre indépendance, son chéri Alexis - le street artist surnommé Le Diamantaire - et même son fils Andy, né en 2018. Mais l'amour qui la lie à sa mère vaut tout l'or du monde !

Retrouvez Josiane Balasko et Marilou Berry dans le film Mes très chers enfants, le 15 décembre 2021 au cinéma.