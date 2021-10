Vaimalama Chaves en larmes dans Danse avec les stars : les douloureuses raisons de son craquage

Pour sa seconde prestation dans Danse avec les stars, Vaimalama Chaves a choisi le titre Corps d'Yseult. Une chanson qui a complètement bouleversé l'ancienne Miss France car elle fait directement écho à ses blessures et ses traumatismes du passé. Lors des répétitions, celle qui a fait la préface du livre Orgasmes et préjugés a expliqué pourquoi ce titre remuait tant d'émotions en elle.

Ne pouvant s'empêcher de fondre en larmes dès que les premières notes de la musique commencent à retentir, elle a expliqué à son danseur : "Quand je suis allée au collège, j'étais la petite bigleuse avec les grosses lunettes et l'acné conséquente et au début j'avais pas vraiment de regards sur mon corps c'est juste que c'était les autres. (...) Il n'y a pas de place pour les faibles, cette phrase me ramène pas mal aux commentaires que j'ai pu entendre en grandissant. "T'es grosse, t'es moche, t'iras pas loin ou t'es vraiment toute molle, comment tu veux qu'on fasse quelque chose de toi ?' Quand l'avis qu'on a de toi c'est ça, bah ça fait mal."

J'ai pu me libérer de tout cela

De même sur le plateau de TF1, la compagne de Nicolas Fleury n'a pu retenir ses larmes à la fin de sa prestation. Très bienveillant, son partenaire s'est alors précipité pour la réconforter. Interrogée par Camille Combal qui tentait de comprendre cette peine qui semble très ancrée en elle, elle a répondu : "Je dirai que ce sont tous les traumatismes que j'ai pu vivre en tant que femme, que je suis pas la seule à vivre et grâce à Christian j'ai pu me libérer de tout cela."

Victime de nombreuses critiques sur son apparence dans son adolescence mais aussi durant son règne en tant que Miss France, la jolie brune - qui s'est faite agresser récemment en plein Paris - a su faire de ces médisances une force. "Ce qui compte c'est que je puisse partager toute l'émotion que j'ai ressenti quand j'ai entendu le titre Corps..." indique-t-elle. La mission est amplement réussie !