Vaimalama Chaves sublime en robe moulante au bras de son chéri Nicolas

Du 20 au 23 mai 2021 avait lieu l'un des événements sportifs les plus prisés de la Côte d'Azur : le Grand Prix F1 de Monaco. Cette 78e édition a accueilli toutes les plus grandes écuries mais aussi un public très VIP pour assister aux courses. Et, à la veille de la dernière journée, Le Grand Dîner s'est installé pour la première fois dans la principauté monégasque pour une soirée exceptionnelle.

Les people ont fait le déplacement et ont eu l'occasion de poser devant les photographes, comme Candice Pascal, Denitsa Ikonomova, Maxime Dereymez, Kev Adams, Hélène Ségara mais aussi Lou Ruat (1ère dauphine Miss France 2020) et Lara Gautier (2ème dauphine Miss France 2021). Au cours de la soirée, ce sont notamment Vaimalama Chaves et son compagnon Nicolas Fleury qui ont fait sensation. Et pour cause, la populaire et très cash Miss France 2019 s'est illustrée dans une robe blanche moulante à épaules dénudées qui épousait parfaitement sa silhouette. Son compagnon a quant à lui fait preuve d'une grande élégance dans un costume bleu indigo.

Vaimalama Chaves s'est réjouit sur Instagram d'avoir eu la chance de reparticiper à un tel événement, plus d'un an après le début de la crise sanitaire. "Première soirée dehors depuis si longtemps ! Redécouverte des sens, des sensations, de l'émotion !", a-t-elle écrit sous une série de photos captées au Grand Dîner. Et pour elle d'ironiser : "Un an sans talons, au cas où ça ne se devine pas, regardez la douleur dans le fond des yeux ! Plus visible chez @nicolasfleury qui prend le pli." La beauté de Vaimalama a été naturellement largement soulignée dans les commentaires et la jolie tahitienne a pris soin de répondre à une grande partie d'entre eux. Et selon elle, elle doit tout à sa robe de princesse. "Quand on trouve une robe dans laquelle on se sent bien comme celle là, elle libère notre confiance en nous et nous fait briller de mille feux !", a-t-elle adressé à un internaute.