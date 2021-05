Grand Prix de Monaco : Serena Williams, Rachel Legrain-Trapani et Kendji Girac en tribunes

Événement incontournable du Rocher, le Grand Prix de Monaco a accueilli de nombreuses célébrités le 23 mai 2021. Pressées de pouvoir admirer les écuries des différents pilotes et les performances des grands favoris, plusieurs personnalités ont fait le déplacement dans la principauté Monégasque pour une journée placée sous le signe de l'adrénaline, de la vitesse et du sport.

Véritable bombe venue soutenir l'équipe Ferrari, Georgina Rodriguez a illuminé les tribunes du circuit avec un ensemble aux couleurs de la griffe italienne. En famille à Monaco, la fiancée de Cristiano Ronaldo a partagé plusieurs clichés avec Cristiano Jr (10 ans) et les jumeaux Eva et Matteo (3 ans) et Alana (3 ans) dans la principauté Monégasque.