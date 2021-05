Rachel Legrain-Trapani agressée devant son fils, qui a voulu la défendre

Enfin du soleil ce vendredi 7 mai, après quelques jours de pluie. Comme tout le monde, Rachel Legrain-Trapani avait donc le moral. Mais son après-midi a été gâchée à cause d'hommes très impolis comme elle l'a dévoilé en story Instagram.

Il y a sept ans, Miss France 2007 a donné naissance à son premier enfant. Un petit garçon que le footballeur français Aurélien Capoue, et elle ont prénommé Gianni. Depuis, tous deux ne sont plus ensemble. De temps en temps, Rachel Legrain-Trapani est donc séparée du jeune garçon car il doit se rendre chez son papa. C'est le cas actuellement car il passe le week-end chez lui. Après avoir préparé ses affaires, ils se sont mis en route pour la Gare du Nord. Et en chemin, ils ont connu une mésaventure.

En story Instagram, Rachel Legrain-Trapani a révélé qu'en chemin, des hommes dans une camionnette lui ont manqué de respect. "On s'est fait agresser par ces 'gentils messieurs' dans ce camion qui n'était pas sur la bonne file et que je mettais trop de temps sûrement à laisser passer. Insultes et j'en passe. Et tout ça devant le pauvre Gianni Qui voulait défendre sa maman. Ras-le bol de ces agressions quotidiennes. Les gens deviennent fous", peut-on lire en légende d'une photo de la camionnette. Ce n'est donc pas dans une ambiance détendue que l'ancienne reine de beauté a laissé Gianni.

Nul doute qu'en rentrant chez elle, son compagnon Valentin Léonard et leur fils Andrea (10 mois) lui ont redonné le sourire afin qu'elle passe une meilleure fin de journée.