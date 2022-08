Vaimalama Chaves victime de chantage dans Fort Boyard ? La production sort du silence et s'explique

Vaimalama Chaves se souviendra sans doute longtemps de son dernier passage dans Fort Boyard. Ou plutôt, surtout de sa diffusion samedi 20 août 2022 sur France 2. Et pour cause, notre ancienne Miss France 2019 a été la cible de lourdes critiques.

Son comportement n'a pas du tout plu aux internautes, qui ont jugé qu'elle était "hautaine" et même "détestable" tout au long de l'émission. En particulier lorsqu'elle a refusé de participer à une épreuve en raison de sa phobie pour les araignées. "Le choix, il n'est pas cornélien. C'est non !", a-t-elle lâché le visage fermé. Vaimalama Chaves aurait pourtant pu récolter deux indices et ainsi permettre à son équipe de s'assurer une belle victoire pour l'association qu'elle défendait. Mais rien n'y a fait. "C'est pas mon problème ! C'est mort !", avait-elle martelé.

Lynchée par les internautes, la compagne de Nicolas Fleury a fini par s'expliquer en story Instagram dans la journée de lundi, pointant du doigt la manière de faire de la production. "J'avais dit auparavant que je n'irai pas aux araignées. C'était ma seule condition à ma participation. Ils ont tenté de me forcer pour que je cède mais, non c'est non. C'est aussi du consentement. Et me convaincre 'd'y aller' par la pression médiatique qu'apporterait cette émission était du chantage. Je déteste ça alors mon non est resté non", a-t-elle confié.

Des propos graves auxquels a réagi la société de production Adventure Line Productions lorsqu'elle a été contactée par nos confrères de Télé Loisirs. Celle-ci a réfuté les accusations de chantage, assurant qu'elle "ne contraint personne lorsqu'une phobie insurmontable est stipulée par un participant". Elle rappelle par ailleurs que Vaimalama Chaves se trouvait face à deux possibilités, sans obligation aucune : "Vaimalama avait le choix de pouvoir affronter cette phobie pour deux indices ou de laisser la place à un autre candidat, mais pour un seul indice." C'est justement Caroline Margeridon qui a finalement été choisie pour aller chercher l'indice.