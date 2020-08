Valère Germain (OM) : Sa femme Amandine enceinte d'un petit garçon

Elément très discret - un peu trop, d'un point de vue statistique, aux yeux des supporters - et très apprécié à l'OM, Valère Germain, originaire de la cité phocéenne, alimente copieusement les gazettes du mercato mais reste pour le moment ancré à Marseille, sa ville natale.

Sous le maillot ciel et blanc, que son père Bruno Germain porta en son temps, l'attaquant révélé à Monaco et passé par Nice a inscrit 28 buts en trois saisons toutes compétitions confondues. Alors que les têtes pensantes du club planchent sur l'arrivée d'un nouveau buteur de premier plan, Valère n'aurait pour autant pas l'intention de quitter la Canebière et resterait dans les plans de son entraîneur André Villas-Boas, qui l'a essentiellement utilisé en joueur de complément la saison dernière.