Valeria Lukyanova : La Barbie humaine au naturel, sans maquillage

34 ans, l'âge de raison ? La jeune femme a en effet pris un peu de recul vis-à-vis de son obsession pour la chérie de Ken et semble vouloir commencer une nouvelle vie. Nouvelles résolutions, Valeria s'est mise au sport et à la musculation et elle a adopté une alimentation plus équilibrée. Son but ? Ressembler à la "Reine des amazones" et pouvoir se défendre si elle est de nouveau attaquée (Valeria a été agressée devant chez elle par deux hommes en 2014). Sur Facebook, elle expliquait sa nouvelle passion pour le sport et la raison pour laquelle elle s'était mise au training : "J'ai beaucoup amélioré ma force physique et je pense que, sans exagération, je peux désormais faire face à un homme si je suis de nouveau attaquée. Maintenant, j'aurai la force de le repousser et c'est juste un début." Une nouvelle poupée grandeur nature et... plus mature ?