Valérie Benaïm (C que du kif) absente pour raison médicale: les détails dévoilés

Mardi 19 mai 2020, l'équipe de C que du kif (C8) s'est retrouvée pour tourner une nouvelle émission afin de divertir le public. Mais l'une des chroniqueuses n'était pas présente autour de la table, de quoi inquiéter certains téléspectateurs. Fort heureusement, le présentateur Cyril Hanouna les a vite rassurés en début de programme.

Afin de ne prendre aucun risque, une seule personne est présente dans le public et dans l'émission diffusée hier soir, c'est une certaine Valérie qui a eu la chance de venir sur le plateau. Cyril Hanouna en a profité pour expliquer qu'elle serait la seule Valérie du jour. "Valérie Benaïm a encore été chez le dentiste ce matin. Elle s'est fait enlever les trois dernières dents qui lui restaient et, malheureusement, Benaïm a une joue comme ça, elle a une boulette à la place de la joue. Elle ne sera pas là aujourd'hui, on l'embrasse fort, elle sera de retour certainement demain avec nous en direct", a rassuré le présentateur de 45 ans.

Cela n'a donc rien à voir avec les malaises dont elle a été victime le 13 mai dernier. La chroniqueuse et animatrice de 50 ans avait en effet fait une belle frayeur à l'équipe et au public après en avoir fait deux au cours de l'émission C que du kif. "Elle s'est fait anesthésier la dent cet après-midi et elle a une petite chute de tension, mais ce n'est rien de grave. (...) Allonge-toi (...). S'il faut te faire du bouche-à-bouche, je le ferai...", avait expliqué Cyril Hanouna après qu'elle est partie s'allonger sur un canapé en coulisses une première fois. Quelques minutes plus tard, Valérie Benaïm était de retour autour de la table. Mais elle a été contrainte de quitter ses collègues de nouveau après une autre chute de tension. Cette fois, elle n'était pas revenue à l'antenne.