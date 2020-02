Valérie Bénaïm draguée par George Clooney : "J'ai refusé parce que..."

Nombreux sont les chroniqueurs de Touche pas à mon poste à faire de l'effet aux stars internationales... Si la belle Kelly Vedovelli a déjà mis un vent à Justin Bieber, Valérie Bénaïm n'est pas en reste. En effet, sur le plateau de l'émission, jeudi 6 février 2020, l'animateur Cyril Hanouna a rappelé que la chroniqueuse de 50 ans s'était fait draguer par George Clooney, il y a de cela quelques années...

Alors que le classement des dix hommes célèbres considérés comme les plus beaux de la planète était diffusé à l'antenne, le visage de George Clooney est apparu en cinquième position. Cyril Hanouna a alors rappelé une anecdote surprenante : "George Clooney qui a dragué Valérie Bénaïm !", a-t-il lancé en direct. L'occasion pour la chroniqueuse de raconter une nouvelle fois ce qu'il s'était passé. "C'était au festival américain de Deauville et j'ai eu le plaisir de l'interviewer pour un film... Et ça a bien matché ! À la fin de l'interview, il m'a proposé d'aller dîner avec lui", explique-t-elle avant de préciser que l'acteur n'était pas encore en couple avec sa femme Amal à l'époque.

Si Valérie Bénaïm a refusé les avances de cette star hollywoodienne, c'est uniquement par amour. "C'était une question de timing, j'étais amoureuse ! J'allais me marier un mois après !", se défend-elle devant l'incompréhension de ses camarades. Une justification qui n'a pas manqué de faire réagir le trublion de C8 : "Tu allais te marier avec celui avec qui tu as divorcé...", a-t-il envoyé, sans filtre. Une remarque qui a beaucoup fait rire l'assemblée, y compris Valérie Bénaïm, qui a cependant semblé un peu gênée.

En effet, en 1999, la jeune femme épouse le producteur Olivier Hallé et lui donne un enfant, Tom, aujourd'hui âgé de 18 ans. Depuis son divorce, Valérie Bénaïm est en couple avec un certain Patrice, surnommé Patoche par Cyril Hanouna.