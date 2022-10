Valérie Bénaïm : Pas question d'être vue avec son chéri Patoche, pourtant il existe une photo...

Déjà dix ans que Valérie Benaïm officie comme chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Au fil des années passées sur le plateau de C8, la charmante brune de 53 ans s'est livrée peu à peu sur sa vie privée. C'est ainsi que les téléspectateurs ont appris qu'elle était en couple avec un certain Patrice, surnommé Patoche dans TPMP. Si elle se laisse aller parfois à quelques confidences sur ses amours, elle tient à préserver l'identité de son cher et tendre. Pourtant, il existe bien une photo...

C'était en septembre 2015. Le couple, très discret habituellement, s'est retrouvé lors d'une soirée événement à la piscine Molitor, dans le chic 16e arrondissement de Paris. L'événement était organisé par Samsung dans le but de présenter son tout nouveau smartphone, le Galaxy S6 Edge+. Invitée, Valérie Benaïm est venue accompagner de son cher et tendre. Ni une ni deux, le duo a fait crépiter les flashs des photographes. Sur un cliché souvenir, la belle apparaît en jean et pull noir, ultra souriante. Tout près se tient alors le fameux Patoche, vêtu d'une veste kaki, les cheveux courts poivre et sel et une coupe de champagne à la main.

C'est l'unique photo disponible du couple ! Et il n'est pas question que l'amoureux de Valérie Benaïm débarque un jour sur le plateau de Touche pas à mon poste. "Il ne veut pas, je ne veux pas, c'est très bien que ce soit comme ça : un personnage un peu fantasmé. Un coup c'est un vieux prof d'histoire ringard qui fume la pipe, un autre c'est un motard tatoué... Voilà et peu importe, c'est drôle, ça ne me gêne pas et on ne va pas plus loin que ça. Ce sont mes limites", avait déclaré la chroniqueuse en janvier 2022 au micro de RTL, dans l'émission On refait la télé. Pas de Patoche à l'antenne, même si son nom est souvent évoqué. "Cyril est très malin. Parce qu'il sait jusqu'où il peut aller avec chacun des chroniqueurs. Il connaît nos limites, avait-elle ajouté. Moi ma limite c'est de parler de ma vie privée, de mon compagnon, donc il flirte avec... Car on se doute bien qu'à 50 ans, j'ai quelqu'un dans ma vie."

Rappelons qu'avant de rencontrer Patoche, Valérie Benaïm a été mariée au producteur Olivier Hallé avec qui elle a eu son fils Tom (21 ans).