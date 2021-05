Valérie Damidot révèle une surprenante anecdote sur sa famille et... le prince Philip !

Ce n'est pas à la télévision que l'on retrouve Valérie Damidot, mais sur papier. En collaboration avec sa fille Roxane (28 ans), qui est illustratrice, elle sort en effet la B.D La terrible époque des sous-pulls acrylique (parue le 29 avril 2021 aux éditions Michel Lafon). La présentatrice de 56 ans y revient sur son enfance. Ses parents tiennent donc une grande importance dans l'ouvrage. Interrogée par Gala, elle a confié une anecdote amusante sur son regretté papa.

C'est avec beaucoup d'admiration que Valérie Damidot a évoqué son père lors de son entretien avec le magazine. "Un personnage de film à la Lino Ventura" qui a eu 1000 vies. C'est l'occasion de découvrir que celle qui est aussi la maman d'un garçon prénommé Norman (25 ans) a un lien... avec le prince Philip, l'époux de la reine Elizabeth II, décédé le 9 avril dernier à 99 ans. "Il a travaillé comme sertisseur chez Van Cleef & Arpels, c'est lui qui a serti l'épée du roi George, portée par le prince Philip. Puis il a passé le concours d'inspecteur de police. C'était un flic atypique. De toute sa carrière, il n'a jamais utilisé son arme ou fait usage de la force. Il était ami avec tous les Gitans, son pote c'était Vidal (Edmond, le chef du gang des Lyonnais dans les années 70, NDLR], on mangeait avec eux dans leur campement. Tous les weekd-ends, il y avait du monde à la maison", a-t-elle confié.

Son papa et sa maman ont également occupé une place importante dans la vie de ses enfants, Roxane et Norman. Chaque été, ils partaient un mois avec leurs grands-parents en vacances, pendant que Valérie Damidot travaillait. Et chaque mardi soir, sa mère venait les chercher à l'école et les gardait jusqu'au lendemain soir. "Ma grand-mère était comme ma mère. Quand elle nous ramenait avec mon frère à la maison le mercredi soir, on pleurait tellement, il fallait qu'elle nous laisse un objet à elle pour nous consoler. Quand elle est morte, ça a été horrible", s'est souvenue l'illustratrice. Et d'ajouter que son grand-père lui a donné le goût du dessin et de la peinture.

